Naci Görür, Olay Olan Analizi Yorumladı: 'Marmara'da Deprem Olacak'

Prof. Dr. Naci Görür, The New York Times gazetesinde yer alan 'İstanbul depremi' analizini yorumladı. Önceki depremleri hatırlatan Görür, "Cumhuriyet döneminde de er geç olacak" dedi.

ABD basınının önde gelen yayınlarından The New York Times, Marmara Denizi'ndeki son 20 yıllık depremler üzerinden olası İstanbul depremini gündemine alan bir analiz yayımladı. Haberde, "yakın tarihin en kötü insani felaketlerinden birinin gerçekleşebileceği" uyarısında bulunuldu.

Söz konusu haber, halihazırda endişeli olan Marmara sakinlerini daha da tedirgin ederken, İstanbul'da beklenen depremle ilgili uzmanlardan art arda açıklamalar geldi. Birçok bilim insanı, bu yazıyı da olacaklara referans olarak gösterdi. Bu kişilerden biri de Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür oldu.

'ER GEÇ DEPREM OLACAK'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür; Marmara Denizi'nde tarihten önceki dönem, Bizans dönemi ve Osmanlı döneminde meydana gelen depremleri hatırlatarak "Cumhuriyet döneminde de er geç olacak" dedi.

"Deprem dirençli" kent çağrısı yapan Naci Görür, gündemden düşmeyen kentsel dönüşümü işaret ederek, bunun deprem dirençli kent olmadığını işaret etti.

