Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi
Balıkesir'de 4.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Bursa, Manisa ve İzmir'de de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.06'da merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem Bursa, Manisa ve İzmir'de de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 11, 2025
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-12-11
Saat:10:06:14 TSİ
Enlem:39.19667 N
Boylam:28.31639 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/Vvh95XA0N7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
