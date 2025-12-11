Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.06'da merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem Bursa, Manisa ve İzmir'de de hissedildi.

Kaynak: Haber Merkezi