Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi

Balıkesir'de 4.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Bursa, Manisa ve İzmir'de de hissedildi.

Son Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.06'da merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem Bursa, Manisa ve İzmir'de de hissedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

