İstanbul'da Kaçak Et Skandalı! At ve Eşekleri Kesip...

Ataşehir’de bir depoda kaçak at kesimi yapıldığı ve etlerinin satışa hazırlandığı tespit edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da Kaçak Et Skandalı! At ve Eşekleri Kesip...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir depoda kaçak at kesimi yapıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntü ve paylaşımlar üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan arama kararıyla depoya baskın düzenleyen ekipler, şüpheli E.B.’yi gözaltına aldı.

E.B.’nin emniyetteki ifadesinde, kaldığı depoda G.G. isimli şahsın 3 atı kestiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, G.G.’yi de yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'da Kaçak Et Skandalı! At ve Eşekleri Kesip... - Resim : 1

Emniyete götürülen şüpheli G.G.’nin, hayvan hırsızlığının yanı sıra "evden ve açıktan hırsızlık" ile "kasten yaralama" suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.

Kaçak kesimle ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

Bunun Adı Cinayete Teşebbüs! İnternetten Bidonlarla Alıp Pet Şişelerde Satıyorlar... 'Kardeşiniz Bile Yapsa Tüketmeyin'Bunun Adı Cinayete Teşebbüs! İnternetten Bidonlarla Alıp Pet Şişelerde Satıyorlar... 'Kardeşiniz Bile Yapsa Tüketmeyin'Güncel
Yerli Malı Haftası Etkinliği 28 Öğrenciyi Hastanelik EttiYerli Malı Haftası Etkinliği 28 Öğrenciyi Hastanelik EttiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Ataşehir
Bakan Tunç'tan Dikkat Çeken 'Yasa Dışı Bahis' Açıklaması: 'Bu da Bir Terör' 'Yasa Dışı Bahis de Bir Terör'
'Güllü'nün Kızı Tuğyan Kiralık Katil Arıyordu' İddiası: 'Ses Kayıtları ve İtiraf Videoları Var' 'Güllü'nün Kızı Tuğyan Kiralık Katil Arıyordu' İddiası: 'Ses Kayıtları ve İtiraf Videoları Var'
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Arkadaşı Cinayet Anını Anlattı, Güllü'nün Kızı Tutuklandı! 'Dizlerinden Sarılarak İtti...' Arkadaşı Cinayet Anını Anlattı, Güllü'nün Kızı Tutuklandı!
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Herhangi Bir Şeyden Korkum Yok' Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in İfadesi Ortaya Çıktı
Asena Keskinci'nin Gündemi Sarsan İddialarının Ardından... Evrim Akın'ın Bileti Kesildi Evrim Akın'ın Bileti Kesildi
Meteoroloji 'Sarı' Alarm Verdi: Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor, O İki Güne Aman Dikkat Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor, O İki Güne Aman Dikkat
İlk Kez Açıkladı: Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı