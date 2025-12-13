Bakan Tunç'tan Dikkat Çeken 'Yasa Dışı Bahis' Açıklaması: 'Bu da Bir Terör'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tv100’de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk olan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a ‘Yasa dışı bahis’ ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Tunç yaptığı açıklamada, "Yasa dışı bahis ve kumar bağımlılık yapan bir konu. İntiharlara varan, ocak söndüren bir durum söz konusu. Bu teknolojinin, internetin ve dijital dünyanın yol açtığı bir sorun" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN KARARLI BİR MÜCADELESİ VAR'

Bakan Tunç, konuyla ilgili "Bununla mücadele etmek, bunu önleyebilmek için başta Cumhurbaşkanımızın kararlı bir mücadelesi var. İş ortaya çıktıktan sonra cezalandırmak ayrı bir konu; asıl önleyici tedbirler önemli. Çocukları ve gençleri bu tür yasa dışı, bağımlılık yapan sitelerden uzak tutmak lazım. Bu sitelerin engellenebilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak gerek. Belli yaşın altındaki çocukların o sitelere girmemesi gibi… Geniş çaplı bir mücadele gerekiyor" diye konuştu.

'SAVCILAR ANINDA MÜDAHALE EDEBİLMELİ'

Adalet Bakanı, "Bunlar için bilişim sistemleri kullanılıyor, parayı bankaya gönderince hesabın askıya alınabilmesi bir yöntem olabilir. Cumhuriyet savcılarının hızlı bir şekilde müdahale edebilmesi, paraya el koyma kararı verebilmesi ve anında yapabiliyor olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'CEZALARIN AĞIRLAŞTIRILMASI GEREKİYOR'

Bakan Tunç, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"TCK’da kumar cezaları az, kumar için yer temini 1 yıldan 3 yıla kadar hapis getiriyor. Bugün baktığımızda yer temini kahvedeki kumar değil; artık dijital ortamda kumar oynatıyorlar. Sitenin sahibine ulaşıp, ona ağır bir ceza vermek lazım. Buradaki suçların da yen duruma uyarlanması ve cezaların ağırlaştırılması lazım.

'BU BAĞIMLILIK DA BİR TERÖR'

Gün geçmiyor ki intihar haberi duymayalım. Ailesinin haberi yok; dijitallerini incelediğimizde kumar ve yasa dışı bahisten battığı ortaya çıkıyor. Bu bağımlılık da bir terör. Bahis oynamak, bir futbolcu bahis oynadığında, kendi oynadığı oyunu o maksatla etkilediğinde suç sayılıyor. Başkası adına oynatmış da olabilir; oynattığı para transferi vs. ile tespit edilebilir.

'BU GİDİŞLE DÜNYA KUPASI BİLE KONUŞULUR'

Bu işte büyük takım küçük takım diye bakılmaz. Geçmiş şampiyonluklarda sonucu etkileyen, tartışma yaratacak bir durum olduysa ona bakılır. Bahis son yıllarda arttı. İnsanlar önce yasal sitelerle başlayıp sonra yasa dışına dönüyor. Bu sadece Türkiye’de değil; dünyada da problem. Bu gidişle dünya kupası bile konuşulur.

'İNTERNETTEKİ HER HAREKET İZ BIRAKIYOR'

İnternetteki her hareket iz bırakıyor; kaybolmuyor. Suç tespiti tamamen elektronik ortamda oluyor. Vatandaşımızın yasa dışılıktan uzak durması lazım.”

Kaynak: tv100