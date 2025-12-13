'Güllü'nün Kızı Tuğyan Kiralık Katil Arıyordu' İddiası: 'Ses Kayıtları ve İtiraf Videoları Var'

Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Güler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan gelişme sonrası sanatçının eski patronu Ferdi Aydın açıklamalarda bulundu. Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile ilgili "Bu kadın bir katil. Bu kadını kimse savunmasın. Bu kadının en yüksek cezayı alması lazım. Bir anneyi öldürdü. Dosyada birçok şahit var. Bu şahitlerin hepsi annesini öldürmek için kiralık katil aradığını söylüyor. Ses kayıtları ve itiraf videoları var" dedi.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, kasten öldürme suçu şüphesiyle gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Sultan Nur Ulu ise ev hapsi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tuğyan Ülkem Gülter, tutuklama kararının ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Kandıra Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

'TUĞYAN VE SULTAN İŞİN İÇİNDE'

Yaşanan gelişmelerin ardından sanatçı Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, açıklamalarda bulundu. Ferdi Aydın açıklamasında "Biz, Güllü ablanın öldüğünü duyduk. Eşim ‘Güllü abla ölmüş' dedi. Biz hazırlık yapmaya başladık, cenazeye gidecektik. Yolda giderken Güllü ablanın bana söylediği sözler aklıma geldi. ‘Bana bir şey olursa, oğlumdan ve kızımdan bilin' sözleri. Bunlar katil, ‘katillerle aynı safta namaz kılmayacağız' dedim geri döndük. Daha sonra ben bu olayın cinayet olduğunu medya aracılığıyla dile getirdim. Ben hala yine ısrarla söylüyorum ki Tuğyan ve Sultan bu işin içerisinde. Çiğdem, Tuğberk bey ve Tuğberk beyin nişanlısı hepsi bu işin içindedir. Burada en az 10 kişi bu işin içindedir bu işi planlamıştır. Hepsini şiddetle kınıyoruz ve hepsinin ceza almasını istiyoruz" dedi.

'BİZE TEHDİTLER GELDİ'

Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in psikolojik sıkıntıları olduğunu da söyleyerek, "Yasaklı madde kullanan, şiddet eğilimi olan ve çocuğunu döven bir kadın. Bunu defalarca söyledim. Kendisi dün tutuklandı. Bu kadın bir katil. Bu kadını kimse savunmasın. Bu kadının en yüksek cezayı alması lazım. Bir anneyi öldürdü. Bir annenin parçalanarak ölmesini sağladı. Dosyada birçok şahit var. Bu şahitlerin hepsi annesini öldürmek için kiralık katil aradığını söylüyor. Ses kayıtları ve itiraf videoları var. Tuğyan hanımın serbest bırakılacağını düşünmüyorum. Müebbet cezası alacağını düşünüyorum. Bize tehditler geldi ve aracımdan izleme cihazı çıktı. Biz bu konuya ve davaya inandık. Bu bir kadın cinayetidir. Güllü abla halka mal olmuş bir insandır. Olay yargıda, yargının en doğru kararı vereceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

