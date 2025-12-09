Ömer Çelik'ten 'Bahis' Çıkışı! 'Planımız Hazır'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"Bu toplantının girişinde Cumhurbaşkanımız MYK'mızın bu bahis sanal kumar gibi toplumumuzu çürütmeye çalışan teşebbüslere dönük olarak MYK'mızın bunları takip etmesini beyan etti.

Tabi ki bununla ilgili olarak bir eylem planımız var. En güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Özellikle sanal kumar ve bahis gibi meselelerde tavizsiz davranılması gerektiğinin altını çiziyoruz."

