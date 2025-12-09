Ömer Çelik'ten 'Bahis' Çıkışı! 'Planımız Hazır'

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son Güncelleme:
Ömer Çelik'ten 'Bahis' Çıkışı! 'Planımız Hazır'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"Bu toplantının girişinde Cumhurbaşkanımız MYK'mızın bu bahis sanal kumar gibi toplumumuzu çürütmeye çalışan teşebbüslere dönük olarak MYK'mızın bunları takip etmesini beyan etti.

Tabi ki bununla ilgili olarak bir eylem planımız var. En güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Özellikle sanal kumar ve bahis gibi meselelerde tavizsiz davranılması gerektiğinin altını çiziyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Disipline Sevk Edilmişti: İhracı İstenen CHP'li Hasan Ufuk Çakır Partisinden İstifa Etti İhracı İstenen CHP'li Vekil Partisinden İstifa Etti
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Özgür Özel Bütçe Görüşmesinde Tek Tek Sıraladı: İşte CHP'nin Ekonomik Planları... İşte CHP'nin Ekonomik Planları...
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da Sokak Ortasında Dehşet! Park Yeri Kavgası Can Aldı İstanbul’da Sokak Ortasında Dehşet! Park Yeri Kavgası Can Aldı
Otellerde Yeni Dönem! Kurallar Değişti, Bunu Sakın Yapmayın Otellerde Yeni Dönem! Kurallar Değişti, Bunu Sakın Yapmayın
Antalya'da Bir Deprem Daha Antalya'da Bir Deprem Daha
Kar, Sağanak ve Fırtına Geliyor! Yurdu Etkisi Altına Alacak Kar, Sağanak ve Fırtına Geliyor! Yurdu Etkisi Altına Alacak
Vatandaşlık Maaşı İçin Geri Sayım! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Tarih Verdi! Tüm Türkiye’de Başlıyor Vatandaşlık Maaşı Geliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Tarih Verdi! Tüm Türkiye’de Başlıyor