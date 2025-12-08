Özgür Özel Bütçe Görüşmesinde Tek Tek Sıraladı: İşte CHP'nin Ekonomik Planları...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Genel Kurulu 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün kürsüde konuşma yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi ve grubu adına konuşurken, ekonomi gündemine dair açıklamalar yapıp iktidarın bu alandaki hamlelerine de tepki gösterdi.

Vergi yükü sebebiyle vatandaşın bir otomobil kendine bir otomobil devlete aldığını söyleyen Özel, "Türkiye'de otomobil dediğiniz, tekerlekli bir vergi dairesi. 700 bin liralık araca 824 bin lira vergi... Yani bir araba kendisine alabilen vatandaş bir arabayı da devlete vermek zorunda bu ülkede" diye konuştu.

'VATANDAŞIN 3 MAAŞI VERGİYE GİDİYOR'

Gelir vergisi nedeniyle vatandaşın maaşının 4'te 1'inin vergiye gittiğini vurgulayan Özel, "Gelir vergisinden bir örnek: Vatandaş, çok önemli bir üniversiteyi bitirmiş ve 73 bin lira maaşla çalışmaya başlasın. 12 aylık maaşının 3 tanesi vergiye gidiyor. Ve yıl boyunca 9 maaşla geçinmek zorunda kalıyor" dedi.

'HER MAHALLEYE KREŞ AÇACAĞIZ'

Köy okulları ve kreşler konusuna değinen CHP lideri, iktidara geldiklerinde her mahalleye kreş açacaklarını, köy okullarını yeniden açacaklarını ve taşımalı eğitimi mümkün olduğunca kaldıracaklarını ifade etti. Özel, "Belediyelerimiz bugüne kadar iktidarın kapatma çabalarına rağmen hedefimiz bin kreşten 770'ini açmış durumda. İktidarımızda her mahalleye kreş açacağız. Zenginin çocuğunun el becerisi 3 yaşında başlarken yoksulun çocuğununki 7 yaşında başlamasın. O kreşler sayesinde kadınlar ister sosyal hayata ister istihdama katılacak. Kadını çocuğa bakıp evde kocasını bekleyen konuma sıkıştırmaktan kurtaracağız. İktidarımızda mümkün olan bütün köy okullarını açacağız, taşımalı eğitimi mümkün olduğunca kaldıracağız" dedi.

'PARAN KADAR SAĞLIK DÖNEMİNİ BİTİRECEĞİZ'

Sağlık sistemindeki özelleşmeye tepki gösteren CHP lideri, "Sağlık sisteminin 3'te 1'i özel sektörün elindedir. OECD ülkelerinde bin kişiye 4, hekim 9 hemşire düşerken; Türkiye'de 2 hekim, 3 hemşire düşmektedir. Bugün vatandaşlar randevu sırası bekliyorlar. MR için 1,5 - 2 ay süre veriliyor. Milleti sınıflara bölen ve bu sınıflara göre muamele eden AK Partinin kara düzeni budur" dedi.

Yeni doğan bebeklerin bile güvende olmadığını söyleyen Özel, "Sağlık çalışanlarının neredeyse tamamı şiddet tehdidi altındadır. Araştırmalara göre yüzde 65'i tükenmişlik sendromu yaşamaktadır. Son 5 yılda 11 bin 700 doktor ülkeyi terk etmiştir. Tabii ki o doktorların ailelerinin de sözünü söyleyeceği sandık gelecek, kimin gideceğine de karar verecekler. Tüm askeri hastanelerini yeniden açacağız. İlaca erişimi güvence altına alacağız. Performans sistemini kaldıracağız. Ortez, protezde en ucuzun bulunup iyisi için fiyat farkının aldındığı düzeni kaldıracağız. Paran kadar sağlık dönemini sonlandıracağız" diye konuştu.

BARINMA KRİZİNE KARŞI ÇÖZÜM

Barınma sorununu da işaret eden Özgür Özel, "Büyükşehirlerde satılık evler 6,5 milyon liraya geldi. Konut sahipliği yüzde 60'lardan yüzde 50'lere geriledi. Barınma krizi artık üniversitelileri okullardan ayırıyor. TOKİ sosyal konut yapacak. AKP'nin de benimsemesini önemsiyor, gelecek için zaman kazandırdığını düşünüyoruz. Ama yüzde 5'lik dilimi göstermelik buluyoruz. CHP iktidarında gelire göre kira uygulamasına geçeceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "Tarımda eksi 12,7 büyüme kat ettik" sözlerine yanıt veren Özel, "Büyüme istediği gibi olmadığında ılımlı ama istikrarlı büyüme diyenlerin bu mahcubiyetini anlıyorum ama bu kadar berbat bir performanstan sonra bu kürsü özeleştiri bekler. Almanya 2 bin 100 dolar, Türkiye'de 400 dolar. Kırmızı et 7 dolar bizimkisi 41 dolara yemeye çalışıyor. Buna çözüm bulunması gerekirken 1,4 milyar dolarlık et ithalatı yapılmıştır" diye konuştu.

'ÇİFTÇİNİN MAZOTUNDAN ÖTV'Yİ KALDIRACAĞIZ'

Özgür Özel, "Çiftçinin aldığı mazottan ÖTV'yi kaldıracağız. CHP iktidar olsa mazot 50 lira değil 30 lira olurdu" ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi