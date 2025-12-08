Meclis’te Buzlar Eriyor! Siyasilerden Karşılıklı Jestler: Özgür Özel ve DEM Partililer Bahçeli’yle Tokalaştı

Genel Kurulda yaşanan nezaket trafiği, son dönemde tartışmalarla gündeme gelen siyasette yeni bir dönemin işareti olarak yorumlandı. Özgür Özel’in Devlet Bahçeli’nin yanına giderek tokalaşması, DEM Parti eş başkanlarının Bahçeli ile selamlaşması ve liderler arasındaki karşılıklı jestler Genel Kurulun en çok konuşulan anları oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2026 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Görüşmelerin ilk gününde liderler arasındaki sıcak temaslar dikkatlerden kaçmadı. Genel Kurul salonunda yaşanan nezaket trafiği, siyaset kulislerinde “yumuşama sinyali” olarak yorumlandı.

ÖZGÜR ÖZEL, DEVLET BAHÇELİ’NİN YANINA GİTTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bulunduğu sıraya giderek tokalaştı. Bu selamlaşma Meclis salonunda alkışlarla karşılandı ve günün en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Meclis’te Buzlar Eriyor! Siyasilerden Karşılıklı Jestler: Özgür Özel ve DEM Partililer Bahçeli’yle Tokalaştı - Resim : 1

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da Bahçeli ile kısa bir sohbet ederek nezaket ziyaretinde bulundu.

Meclis’te Buzlar Eriyor! Siyasilerden Karşılıklı Jestler: Özgür Özel ve DEM Partililer Bahçeli’yle Tokalaştı - Resim : 2

DEM PARTİLİLERDEN DE SELAMLAŞMA

Genel Kurul oturumuna katılan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan da Bahçeli’nin yanına giderek tokalaştı. Bu görüntüler, siyasi gündemde geniş yankı buldu.

Meclis’te Buzlar Eriyor! Siyasilerden Karşılıklı Jestler: Özgür Özel ve DEM Partililer Bahçeli’yle Tokalaştı - Resim : 3

LİDERLER ARASI KARŞILIKLI JESTLER

Oturumun dikkat çeken bir diğer selamlaşması ise CHP lideri Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu arasında yaşandı. İkilinin ayaküstü kısa sohbeti objektiflere yansıdı.

Meclis’te Buzlar Eriyor! Siyasilerden Karşılıklı Jestler: Özgür Özel ve DEM Partililer Bahçeli’yle Tokalaştı - Resim : 4

Bu temasların, son günlerde siyasette konuşulan “normalleşme sürecinin” Meclis’e de yansıması olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 14 GÜN SÜRECEK

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri hafta sonları dahil toplam 14 gün boyunca sürdürülecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da oturumda yer alarak konuşma yaptı.

Genel Kurul çalışmalarına bugün de devam edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Devlet Bahçeli Meclis
