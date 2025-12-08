Meclis’te Buzlar Eriyor! Siyasilerden Karşılıklı Jestler: Özgür Özel ve DEM Partililer Bahçeli’yle Tokalaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2026 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Görüşmelerin ilk gününde liderler arasındaki sıcak temaslar dikkatlerden kaçmadı. Genel Kurul salonunda yaşanan nezaket trafiği, siyaset kulislerinde “yumuşama sinyali” olarak yorumlandı.

ÖZGÜR ÖZEL, DEVLET BAHÇELİ’NİN YANINA GİTTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bulunduğu sıraya giderek tokalaştı. Bu selamlaşma Meclis salonunda alkışlarla karşılandı ve günün en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da Bahçeli ile kısa bir sohbet ederek nezaket ziyaretinde bulundu.

DEM PARTİLİLERDEN DE SELAMLAŞMA

Genel Kurul oturumuna katılan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan da Bahçeli’nin yanına giderek tokalaştı. Bu görüntüler, siyasi gündemde geniş yankı buldu.

LİDERLER ARASI KARŞILIKLI JESTLER

Oturumun dikkat çeken bir diğer selamlaşması ise CHP lideri Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu arasında yaşandı. İkilinin ayaküstü kısa sohbeti objektiflere yansıdı.

Bu temasların, son günlerde siyasette konuşulan “normalleşme sürecinin” Meclis’e de yansıması olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 14 GÜN SÜRECEK

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri hafta sonları dahil toplam 14 gün boyunca sürdürülecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da oturumda yer alarak konuşma yaptı.

Genel Kurul çalışmalarına bugün de devam edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi