Dolmabahçe'de Erdoğan-Orban Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ticaret Hedefini Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSK) 7’nci toplantısı kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti. Kabulün sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi.

16 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile Macaristan arasında 16 anlaşma imzalandı. Enerji, savunma sanayii, eğitim gibi alanlarda iş birliği yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Macaristan Başbakanı Milli Güvenlik Başdanışmanı Marcell Bıro, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Macaristan Başbakan Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Ofisi Arasında Dezenformasyonla Mücadele Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Malumunuz, son yıllarda Sayın Orban’la gerek ikili ziyaretler, gerek Türk Dünyası Teşkilatı ve diğer uluslararası platformlarda birçok görüşmemiz oldu. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi gözden geçirmekle kalmayıp; enerji, ulaştırma, ticaret, savunma ve kültür gibi alanlarda işbirliğimizi daha da geliştirme irademizi teyit ettik. Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime uzanan münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik. Dışişleri ve Savunma Bakanlarımız ile İstihbarat ve Savunma Sanayi Başkanlarımız, evvelce tesisinde mutabık kaldığımız ortak istişare mekanizmasının ilk toplantısını yaptılar.

'TİCARETTE HEDEF 10 MİLYAR DOLAR'

Siyasi ilişkilerimizde eriştiğimiz bu müstesna düzeyin ekonomi alanına yansımalarını da görüyoruz. Sayın Orban’la belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Aramızdaki güçlü ticaret potansiyelini dikkate alarak hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük. Mevcut ekonomi ve ticaret mekanizmalarının en verimli şekilde işletilmesine mutabık kaldık.

Pek tabii savunma sanayi alanında somut projeler üzerinden ilerlettiğimiz ortaklıklarımızın ticaret ve yatırımlara müspet etkilerini de görüyoruz. Avrupa’da değişen güvenlik koşulları dikkate alındığında, savunma sanayi işbirliğimizi daha da ileri seviyelere taşıyacak, ortak üretimi de öngören projeleri değerlendiriyoruz.

Stratejik önemde gördüğümüz enerji ve ulaştırma konuları da görüşmelerimizde öne çıkan başlıklardandı. Türkiye–Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 senesi boyunca; araştırma-geliştirmeden dijitalleşmeye, yapay zekâdan girişimciliğe kadar 28 ortak eylemi hayata geçirdik, belirlenen müşterek projelere kaynak aktardık.

MACARİSTAN'DAKİ TARİHİ ZİRVE

Bugünkü görüşmelerimizde Orta Doğu ve Ukrayna’daki gelişmeler dahil olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Bu noktada Macaristan’ın Türk Dünyası Teşkilatımızın çalışmalarına yaptığı katkılardan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz Mayıs ayında Macaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen gayriresmî zirvemiz, Avrupa Birliği sınırları dahilinde yapılan ilk Türk Dünyası zirvesi olması hasebiyle tarihi bir toplantı olmuştur.

UKRAYNA'DA ADİL VE KALICI BARIŞIN TESİSİ

Ukrayna'da savaşın en başından itibaren taraflar arasında adil ve kalıcı bir barışın tesisi için diplomasinin tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Bu çerçevedeki gayretlerimiz, dünya kamuoyunun da malumudur. Bundan sonra da “Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz” şiarıyla elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz." Konsey toplantımızın, ilişkilerimizin ve halklarımız arasındaki köklü dostluk bağlarının daha da güçlendirilmesine katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum."

Orban'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüştüğümde elbette tarihî yakınlıklarımızı dikkate alıyorum ve bundan yararlanıyorum. Bu tarihî arka plan, görüşmelerimizin değerli bir parçasını oluşturuyor. Söz konusu tarihî bağlar, iki halk ve iki hükümet arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine ve derinleşmesine katkı sağlıyor.

Macaristan coğrafi olarak Batı’da yer alıyor ancak Batı’da bir anlamda yalnız duruyor. Üç büyük dünya kültürü mevcut: Alman (Cermen) dünyası, Slav dünyası ve Latin dünyası. Biz ise bunlardan hiçbirine tam olarak ait olmayan, doğudaki akrabalarını geride bırakmış bir milletiz. Bu nedenle Türk dünyasıyla ilişkimiz bizim için büyük önem taşıyor. Bu her zaman böyleydi.

Ancak en önemli gelişme, 2010’dan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu tarihî pencereyi yeniden açmasıdır. “Yeni bir dönem başlıyor, farklı bir dünya ortaya çıkacak” dedi ve Türk dünyasının büyük bir enerji toplayacağını, büyük bir planla hareket ettiğini gördüm. Bizi, “Türk Yüzyılı” olarak adlandırılan bu vizyon doğrultusunda Türk Devletleri Teşkilatı’na davet etti.

Kaynak: tv100