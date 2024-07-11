Naci Görür Bu Sefer Afyonkarahisar'ı Uyardı: 'Depremselliği Görece Yüksek'

Kahramanmaraş depremleri için daha önce de uyarılarda bulunan Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Afyonkarahisar’da meydana gelen deprem sonrası uyardı. Normal faylarla çevrili bir yer olduğunu söyleyen Görür, "Bu yapıların depremselliği görece yüksek" dedi.

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Naci Görür Bu Sefer Afyonkarahisar'ı Uyardı: 'Depremselliği Görece Yüksek'

Afyonkarahisar’da meydana gelen ve yaklaşık 10 saniye süren 4,4 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Türkiye genelinde son günlerde orta büyüklükte deprem hareketliliği artmış durumda. Son olarak Malatya'nın ardından bugün Afyonkarahisar’da deprem oldu. Sabah saat 06.24'te meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 4,4, Kandilli Rasathanesi 4,5 olarak ölçtü.

Kentte endişeye neden olan depremin ardından dikkatler Prof. Dr. Naci Görür'den gelecek açıklamaya çevrildi. Görür, Afyonkarahisar depremine ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Arkadaşlar, Afyonkarahisar’da 4,5 deprem oldu. Deprem Akşehir-Afyon Grabeni içerisinde oldu. Biliyorsunuz bu yapılar normal faylarla çevrili. Göller yöresinde graben yapıları egemen. Bu yapıların depremselliği görece yüksek sayılır."

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