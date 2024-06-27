Kahramanmaraş depremi için uyarmıştı! Naci Görür'den Çanakkale deprem sonrası korkutan uyarı: "Marmara depremini bekliyoruz"

Kahramanmaraş depremleri için daha önce uyarılarda bulunan ve öngörüleri doğru çıkan Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı Çanakkale için geldi. Görür, Çanakkale'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili, “Çanakkale depremi Kuzey Anadolu Fayı'nda yaşandı, Marmara depremini bekliyoruz” dedi.

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Kahramanmaraş depremi için uyarmıştı! Naci Görür'den Çanakkale deprem sonrası korkutan uyarı: "Marmara depremini bekliyoruz"

Çanakkale’nin Gökçeada açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Dün gece meydana gelen deprem sonrası bölgede yaşayan vatandaşlarda panik oluşmuştu.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale’de meydana gelen deprem ile ilgili bir açıklama yaptı.

Naci Görür, deprem ile ilgili “Çanakkale depremi Kuzey Anadolu Fayı'nda yaşandı, Marmara depremini bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Naci Görür, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle ilgili 1 yıl öncesinden itibaren uyarılarda bulunmuştu.

Görür’ün değerlendirmesinin tamamı şöyle:

“Ege Denizinde 4,4 büyüklükte sig bir deprem oldu (El işareti). Deprem Ege Denizi içerisindeki KAF fay zonunda. Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz. Bölgede gerilim devam ediyor.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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