Kahramanmaraş depremi için uyarmıştı! Naci Görür'den Çanakkale deprem sonrası korkutan uyarı: "Marmara depremini bekliyoruz"

Çanakkale’nin Gökçeada açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Dün gece meydana gelen deprem sonrası bölgede yaşayan vatandaşlarda panik oluşmuştu.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale’de meydana gelen deprem ile ilgili bir açıklama yaptı.

Naci Görür, deprem ile ilgili “Çanakkale depremi Kuzey Anadolu Fayı'nda yaşandı, Marmara depremini bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Naci Görür, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle ilgili 1 yıl öncesinden itibaren uyarılarda bulunmuştu.

Görür’ün değerlendirmesinin tamamı şöyle:

“Ege Denizinde 4,4 büyüklükte sig bir deprem oldu (El işareti). Deprem Ege Denizi içerisindeki KAF fay zonunda. Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz. Bölgede gerilim devam ediyor.”

Ege Denizinde 4,4 buyuklukte sig bir deprem oldu (El isareti). Deprem Ege Denizi icerisindeki KAF FAY ZONUNDA. Bu zonun Marmara Denizi icerisindeki devaminda Marmara depremini bekliyoruz. Bolgede gerilim devam ediyor. Sevgiyle pic.twitter.com/vBbbgQXwwr — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 26, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem