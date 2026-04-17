Mutfakta Büyük İhanet: Pidede At Eti, Sarmadan Boya Çıktı

Gıda denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesi güncellendi. Pideden 'tek tırnaklı eti' çıkarken, fıstıklı sarmadan boya ve lahmacundan ise kalp çıktı.

Türkiye'de gıda denetimlerine aralıksız devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesinde güncellemeye gitti.

PİDE HARCINDA ‘TEK TIRNAKLI ETİ’ ÇIKTI

Listede İzmir'deki bir firmanın pide harcında 'tek tırnaklı eti' tespit edilirken, İstanbul'daki bir tatlıcının fıstıklı sarmasında ise 'boya' bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi ise güncellendi. Söz konusu marka ve ürünler duyuruldu.

LAHMACUN HARCINDA KALP VE SAKATAT

İzmir'de bulunan bir işletmenin pide harcında 'tek tırnaklı eti' tespit edildi. Birçok firmanın pide ve lahmacun harcında da kalp ve sakatat karışımları belirlendi. Bazı ürünlerde ise gıdada kullanılmasına için verilmeyen boya tespit edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

