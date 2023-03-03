Yemek harçlıklarını birleştirip depremzedelere gönderdiler

Muş’un Malazgirt ilçesinde, Alparslan Anadolu Lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Sabah okula gelen öğrenciler, okulun bahçesinde toplanarak ailelerinin verdikleri günlük harçlıklarını birleştirerek depremzedeler için ilgili banka hesaplarına yatırdı.

Okulun 9. sınıf öğrencisi Elif Nur İ., depremzedelere destek olmak için harçlıklarını gönderdiklerini belirterek, “Depremzedeler için böyle bir kampanya düzenledik. Topladığımız parayı götürüp bankaya yatırdık. İnşallah depremzedeler için bir yararı olur. Öğrenciler olarak depremzedelere destek olmak için kendimizi aç bıraktık” dedi.

Depremzedelerin aslında öğrencilerin harçlıklarına ihtiyacı olmadığını bildiklerini, ancak destek vermek istediklerini vurgulayan 10. sınıf öğrencilerden Çetin Y. ise "Aslında bizim depremzedeler için verdiğimiz miktar değil de farkındalık oluşturmamız bizim için önemli oldu. Depremzedeler için Alparslan Anadolu Lisesi olarak bir miktar para topladık. Bu parayı ilgi bankaların yardım hesaplarına yatırdık. Ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA