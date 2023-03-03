Orhan Aydın'dan Melih Gökçek'e yanıt: Hesap vereceksin

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, Maraş depremlerinden etkilenen kentlerden biri olan Hatay'da, kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden sanatçı Orhan Aydın'ı "kentsel dönüşüm"e karşı çıktığı gerekçesiyle hedef gösterdi.

Gökçek, Twitter'dan Orhan Aydın'ın eski bir videosunu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"ORHAN AYDIN… 'Kentsel dönüşüm' yapılacak olan yerlerin insanını örgütlemiş, kentsel dönüşüme karşı halkı provoke etmişti. Şimdi ise Kızı Hatay'da depremde ölmüş ve devleti suçluyor. BUNLAR İKİ YÜZLÜ ADAMLAR. MESLEĞİ TİYATROCULUK OLUNCA BÖYLE OLUYOR."

"HESAP VERECEKSİN"

Gökçek'in tweetini alıntılayan Orhan Aydın ise şunları yazdı: "Vicdansızsın.. cahilsin.. gericiliğin, yobazlığın bataklığındaki rezilsin.. hesap vereceksin.. hem bana hem depremde can veren binlerce insanımıza.."