Mustafa Sarıgül'den yurt dışı çıkış harcına gelen zammın ardından çağrı: Gelin can Erzincan'a, ne pul istiyoruz ne başka bir şey!

Yurt dışı harç pulu ücretlerine yapılacak zam gündemdeki yerini korurken, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den konuya ilişkin paylaşım geldi.

Sarıgül, "Huzur ve heyecan, işte Erzincan. Hayat Erzincan’da..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bana yazıyorsunuz 'Yurt dışı harç pullarına zam geldi, biz ne yapacağız?' diye. Yapacağınız bir şey var. Gelin can Erzincan'a, ne pul istiyoruz ne bir şey. Gönlümüz de kalbimiz de duamız da sizlere sonuna kadar açık."