Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları
Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medya üzerinden sevenlerinin Kurban Bayramını kutladı. İşte ünlülerin bayram paylaşımları...
Eğlence ve sanat dünyasının önde gelen isimleri, sevenlerinin Kurban Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yayınladıkları fotoğraflarla kutladı. İşte Nebahat Çehre, Çağla Şıkel, Emre Altuğ, İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş gibi birçok ünlünün Kurban Bayramı paylaşımları...
NEBAHAT ÇEHRE
İBRAHİM TATLISES
DEMET AKALIN
EBRU GÜNDEŞ
MUAZZEZ ERSOY
SİBEL CAN
ÖZGE ULUSOY
EMRE ALTUĞ
ÇAĞLA ŞIKEL
MELİSA ASLI PAMUK
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