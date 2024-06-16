Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medya üzerinden sevenlerinin Kurban Bayramını kutladı. İşte ünlülerin bayram paylaşımları...

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Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

Eğlence ve sanat dünyasının önde gelen isimleri, sevenlerinin Kurban Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yayınladıkları fotoğraflarla kutladı. İşte Nebahat Çehre, Çağla Şıkel, Emre Altuğ, İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş gibi birçok ünlünün Kurban Bayramı paylaşımları...

NEBAHAT ÇEHRE

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - Resim : 1

İBRAHİM TATLISES

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - Resim : 2

DEMET AKALIN

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - Resim : 3

EBRU GÜNDEŞ

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - Resim : 4

MUAZZEZ ERSOY

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - Resim : 5

SİBEL CAN

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - Resim : 6

ÖZGE ULUSOY

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - Resim : 7

EMRE ALTUĞ

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - Resim : 8


ÇAĞLA ŞIKEL

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - Resim : 9


MELİSA ASLI PAMUK

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - Resim : 10

TRT Arşiv'den duygulandıran paylaşım: Ünlülerin eski bayram mesajları...TRT Arşiv'den duygulandıran paylaşım: Ünlülerin eski bayram mesajları...Güncel

Etiketler
Kurban Bayramı Nebahat Çehre İbrahim Tatlıses Çağla Şıkel Emre Altuğ Sibel Can Ebru Gündeş
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