Ankara'da feci ölüm! Cam silerken 7'nci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Ankara'da evinin camını silmeye çalışan bir kadın 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti.

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Ankara'da feci ölüm! Cam silerken 7'nci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yer alan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgilere göre 58 yaşındaki M.K., 7. kattaki evinin camlarını sildiği esnada dengesini kaybederek yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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