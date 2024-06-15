Zamdan kurtuluş yok: Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışına çıkış harcı açıklaması

Zamlardan etkilenmemek için yurt dışına çıkış harcını şimdiden ödemek isteyen yurttaşlara Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) kötü haber geldi. GİB açıklamasında harcın yurt dışına çıkış tarihinde alınması gerektiği bildirildi.

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Zamdan kurtuluş yok: Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışına çıkış harcı açıklaması

Yurt dışına çıkış harcına yaklaşık 10 kat zam gelmesi bekleniyor. Yeni vergi paketiyle bu harç 1500 liraya kadar yükselecek. Bu zamdan etkilenmek istemeyenler şimdiden bu harcı ödemek istiyor. Ancak bu yol işe yaramayacak.

GİB'in internet sitesinde yayımlanan duyuruda, yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğunun basına yansıyan haberlerde yer aldığı belirtildi.

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Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçlarının da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğuna işaret edilen duyuruda, "Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır. Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.

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