Kurban keserken yaralananlar için acil tıp uzmanından uyarı: Sakın bunu yapmayın!

Etlik Şehir Hastanesi Acil tıp Kliniği Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Otal, bir günden az süre kalan Kurban Bayramı öncesi, kesim yapacak vatandaşların yaşayabilecekleri olumsuz sağlık durumları sonrası yapılması gereken bazı durumlar hakkında önerilerde bulundu.

Otal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, maksimum derece dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Usulüne uygun olarak ve mümkünse birkaç kişinin eşlik ettiği bir şekilde yardımlaşılarak kesim yapılması daha uygun. Acemi kasap, kesim bilmeyen veya daha önce tecrübeleri fazla olmayan kişilerin mümkünse öncelikli olarak kesim yapmamalarını öneriyoruz. Buna rağmen bazı usta kasaplar da yaralanabiliyor. Bu tamamen elinde olmadan meydana gelen bir durum” diye konuştu.

Açık ve kanayan bir yara alınması halinde öncelikli olarak temiz bir bezle baskı yapılması gerektiğinin altını çizen Otal, “Ciddi ve aşırı derece kanama varsa kolun üst kısmı turnike şeklinde bağlanabilir. Yara üzerine baskı yapmak öncelikli ilk yardım müdahalesidir. Açık yaraya tütün basmak gibi farklı uygulamaları hiçbir şekilde önermiyoruz. Bazen kimyasal ya da bitkisel içeriği olanları kullanıyoruz. Gerektiği durumlarda aşırı derecede kanaması olanlara zaman kazandırmak amacıyla kullanıyoruz. Biz vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde müdahale yapmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Otal, kaçan kurbanların yakalanması esnasında alınan yaralanmalarının kafa, boyun travması ya da karna alınan darbelerin hayati tehlikelere sebep olabileceğini de sözlerine eklemeyi unutmadı.

Kaynak: İHA