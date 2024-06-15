Eşiyle boşanma aşamasındaki adam, kızını ve torununu katletti! İfadesi 'pes' dedirtti

Kızını ve torununu katleden Osman Nuri Keskin'in ifadesi ortaya çıktı.

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Eskişehir’de iki gün önce Emek Mahallesi Yanartaş Sokak’ta meydana gelen olayda, Osmaniye’den Eskişehir’e gelen Osman Nuri Keskin, 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş’ı ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş’ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

CANİ DEDE EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

İHA'da yer alan habere göre boşanma aşamasındaki eşinin Eskişehir’e gelerek kızının yanında kalmasından dolayı cinayeti işlediği belirlenen şüpheli, olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Nuri Keskin, Eskişehir Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Osman Nuri Keskin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KIZIM BENİ ANNESİYLE BARIŞTIRMADI"

Tutuklanan dedenin mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Olayı anlatan Osman Nuri Keksin, verdiği ifadesinde şunları şunları söyledi: “Arabada bulunan kızımın yanına gittim. Kızımdan boşanma aşamasında olduğumuz annesiyle beni barıştırmasını istedim. Kızım bunu kabul etmedi. Ben de korkutmak için çıkarttığım silahımı ateşledim. O andan sonrasını hatırlamıyorum.”

Kaynak: İHA

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