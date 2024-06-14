Yeni vergi paketinin detayları belli oldu: Yurt dışı çıkış harcına rekor zam!

Yeni vergi paketinin detayları belli oldu. Buna göre yurt dışı çıkış harcı 1500 TL oldu.

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Yeni vergi paketinin detayları belli oldu: Yurt dışı çıkış harcına rekor zam!

Yeni vergi paketinin detaylarına dair edinilen bilgiye göre yurt dışı çıkış harcı 1500 TL oldu.

Bloomberg'den Fırat Kozok'un haberine göre, yeni vergi paketinin detayları belli oldu.

Vatandaşı doğrudan ilgilendiren detaylar şöyle;

- Engelli araçlarında istisna daraltılıyor, varisçilere vergi geliyor

- Yurt dışı çıkış harcı 1500 TL oluyor

- Kuryelere vergi geliyor

- Serbest meslekte hasılat takibi geliyor

- Vergi usulsüzlük (fiş kesmeme, almama) cezaları artıyor.

Geniş kapsamlı vergilendirme maddeleri:

- Çok uluslu şirketlere vergi geliyor

- Borsa’da işlem vergisinden vazgeçilirken, kripto işlem vergisi hala masada (on binde 3)

- Asgari kurumlar, gelir vergisi geliyor

- Yap-İşlet-Devret ve Kamu Özel İhalelerinde vergi artırılıyor

Ayrıntılar geliyor...

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