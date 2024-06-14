Otomotiv, emlak ve kuyum sektörleri incelendi: Ticaret Bakanlığı'ndan ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı otomobil, emlak, kuyum gibi sektörlerde fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara karşı harekete geçti. Bu sebeple yapılan denetimlerde şirketlere büyük para cezası uygulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ticaret Bakanlığı olarak fahiş fiyat ve stokçuluk fiillerini engellemek, vatandaşlarımızın ticari etiğe uygun olmayan davranışlar sonucu beslenme, barınma, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılama hususunda mağduriyetlerini bitirmek adına denetimlerimiz, saha çalışmalarımız ve mevzuat değişiklerimiz titizlikle devam etmektedir. İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere, merkez teşkilatımız ve taşra teşkilatımız koordinasyon içerisinde toplumsal refahı sağlamak ve haksız kazanç eylemlerini engelleyerek adaletli bir piyasa tesisi sağlamak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedir.

OTOMOTİV, EMLAK VE KUYUM SEKTÖRLERİ İNCELENDİ

Otomotiv, emlak ve kuyum sektörü başta olmak üzere 42.127 gerçek ve tüzel kişiye idari yaptırım uygulandı. İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce otomotiv, emlak ve kuyum sektörü başta olmak üzere stokçuluk ve fahiş fiyat denetimleri yapılarak, idari yaptırımlar uygulanmış bulunmaktadır. Çalışmalar kapsamında; 2023 yılı ve 2024 yılı 19 Haziran 2024 yılı itibari ile otomotiv sektörüne, 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında 51.930.000,00 TL, ilan kısıtlaması dahilinde 89.769.614,00 TL, yetki belgesi düzenlemesi ile birlikte 21.073.515,00 TL olmak üzere, toplamda 162.773.129,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bunun yanında otomotiv sektörüne yönelik stokçuluk faaliyetleri kapsamında ise aynı tarihler arasında 823 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, aykırı bulunan firmalara 285.505.988,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce, aynı zaman dilimi içerisinde emlak sektörüne yönelik çalışmalar kapsamında ise; 1.932 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, aykırı bulunan 1.447 firmaya toplamda 107.610.682,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2024 yılı itibari ile düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte kuyum sektöründe ise 310 firma denetlenerek, 24.600.00,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

FAHİŞ FİYAT KOYANLAR CEZADAN KAÇAMADI

Ticaret Bakanlığı olarak toplumsal refah ve huzurun sağlanması amacıyla üzerinde hassasiyetle durduğumuz fahiş fiyat çalışmaları kapsamında ise Genel Müdürlüğümüzce, sadece 2024 yılında 22.520 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, toplamda ise 37600 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı bulunan fiillere 235.188.973,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından, sektör bazlı denetimlerimiz yanında, yaş sebze meyve, ekmek tarifesine aykırı satışlar, deprem nedeniyle ihtiyaçlar ürünler, hazır beton başta olmak üzere birçok ürün grubunun detaylı takibi yapılmakta olup, ürün ve sektör bazlı olarak toplamda 42.127 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, aykırı eylemlerde bulunan 3.558 gerçek ve tüzel kişiye 814.678.772,00 TL idari para cezası yaptırımı uygulanmıştır.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Tüketicilerin hak ve menfaatleri doğrultusunda ticaret bakanlığınca 10.306 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 1.267.446.715,00 TL idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzce, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere ilişkin olarak, başta mesafeli sözleşmeler olmak üzere abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemek (maket üzerinden) konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar ile satış sonrası hizmetler gibi konularda denetimler yapılmaktadır.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları doğrultusunda, 2024 yılı itibariyle 932 gerçek ve tüzel kişiye aykırı filleri dolayısıyla 467.378.278,00 TL, 2023 yılı ve 11 Haziran 2024 yılı tarihleri arasında ise toplamda 10.306 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 1.267.446.715,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. Tüketicilerimiz sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının ticari reklam ve haksız ticari uygulama vasıtasıyla zedelememesi hususunda tüm mecralarda yayınlanan ticari uygulamaları denetlemekle yetkili tek idari organ Reklam Kurulu tarafından 9.687 dosya karar bağlanarak 107.333.510 TL idari para cezası uygulanmıştır.

OYUNCAK VE ÇOCUK BAKIM ÜRÜNLERİ...

Ticaret Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunan tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ve deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesiyle piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sürdürülmekte olup, yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile sorumluluğumuzdaki ürün gruplarında 2011 yılında %32 olan güvensizlik oranı %1,7'ye kadar gerilemiştir. Bu kapsamda, 3.499 firma denetlenmiş,11.913.407,00 TL idari para cezası yaptırımı uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve refahını öncelikle temel prensibimiz olarak kabul ederek, personellerimizin fedakarca çalışmaları sayesinde hem ticaret hayatımızın düzenli bir işleyişini tesis etme noktasında hem de bireysel olarak vatandaşlarımızın haklarının korunması hususunda Genel Müdürlüklerimiz, 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerimiz başta olmak üzere İç Ticaret birimlerimizce 116.262 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 2023 yılı başından itibaren 11 Haziran 2024 tarihi geçerli olmak üzere 2.331.949.069,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak ahilik kültürünü içinde barındıran ticaret hayatını yaşatmaya, bunun yanında tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini koruyacak adımları elimizdeki bütün materyalleri kullanarak adaletli bir işleyişi tesis etmek amacıyla çalışmalarımıza tavizsiz bir anlayışla devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla sunulur."