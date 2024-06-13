Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 'Borsaya yönelik vergi çalışmasını erteliyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının ertelendiğini açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 'Borsaya yönelik vergi çalışmasını erteliyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paketin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını belirterek, "İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

''Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak. İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz.''

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