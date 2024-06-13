Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 146 milyar 152 milyon dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı. Aynı haftada net rezerv, 45,46 milyar dolardan 47,52 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 7 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 447 milyon dolar artışla 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mayıs'ta 83 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ DE YÜKSELDİ

Bu dönemde altın rezervleri de 56 milyon dolar yükselişle 59 milyar 740 milyon dolardan, 59 milyar 796 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı! - Resim : 1

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 504 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolardan, 146 milyar 152 milyon dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı.

NET REZERVLER DE ARTTI

Merkez Bankası'nın net rezervi de aynı haftada 45,46 milyar dolardan 47,52 milyar dolara yükseldi.

SWAP HARİÇ NET REZERVLERDE TOPARLANMA

Geçen hafta itibariyle pozitif bölgeye geçen swap hariç net rezervlerde de toparlanma devam etti. 7 Haziran haftasında swap hariç net rezervler 5,9 milyar dolara çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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