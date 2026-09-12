Muş'ta Gölete Giren 13 Yaşındaki Çocuktan Acı Haber
Muş'ta gölete giren 13 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
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Eğirmeç köyü kırsalındaki gölete giren İsmail Ayhan, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri ile Bitlis İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçlar sevk edildi.
Gölette arama çalışması başlatan dalgıçlar, bir süre sonra Ayhan'a ulaştı. Sudan çıkarılan Ayhan, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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