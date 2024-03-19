Muş’ta 102 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Muş’ta dün etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilerken 102 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

Yetkililer, kar yağışının devam ettiği bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların da dikkatli olmaları önem taşıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün akşam etkili olan kar yağışından dolayı 102 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. Karın yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilediği ifade eden Yentür, köy yollarının açılması için ekiplerin sahada çalıştığını kaydetti.

Kaynak: İHA