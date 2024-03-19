Milli Eğitim Müdürlüğü AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışı için seferber oldu: Öğrencileri götürecekler

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Ankara Mamak’ta katılacağı toplu açılış töreni öncesinde Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ilçedeki 39 lisenin müdürüne skandal bir mesaj gönderildi.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Erdoğan’ın katılacağı törene öğrencilerin de götürülmesi istendi. Lise müdürlerine gönderilen mesajda, "11 ve 12. sınıf öğrencileri ile öğretmenlerini getirin" denildi.

Haberde, okul müdürlerine gönderilen "Cumhurbaşkanımız toplu açılış törenine geliyor. 11 ve 12. sınıf öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi bekliyoruz" mesajına yer verilirken, müdürlerden açılışa götüreceği öğrenci sayılarını da bildirmeleri istendi.

Bazı okul müdürleri, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün böyle bir talebi olduğunu doğruladı. Bazı okul müdürleri ise “Böyle bir şey istediler ancak biz öğrencilerimizi götürmüyoruz, doğru bulmuyoruz bu durumu" diyerek tepki gösterdi.

‘ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN AKP’NİN SİYASİ PROPAGANDA MİTİNGİNE GÖTÜRÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ’

Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Sekreteri Sibel Gökçe Evci ise yaptığı açıklamada, "Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi bir yazı olmadan, WhatsApp üzerinden 39 lisenin müdürüne, öğrencilerin ve öğretmenlerin açılışa götürülmesi için talimat verdi. Yerel seçimler öncesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin açılış töreni görüntüsü adı altında AKP’nin siyasi propaganda mitingine götürülmesine izin vermeyeceğiz. Öğrencilerimizi siyasi yığın olarak kullanmalarını doğru bulmuyoruz. Velilerimizi de duyarlı olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.