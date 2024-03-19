Ali Koç gündeme getirmişti... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimaline ne dedi?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, IFS ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un gündeme getirdiği ‘ligden çekilme’ ihtimaline de değinen Özbek, "Ali Bey olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Bu ligden çekilme, Fenerbahçe'nin iç işidir. Galatasaray'ın geleneğinde rakiplerin iç işlerine karışmak gibi bir huyumuz yok. Fenerbahçe'nin genel kurulu, kendi arasında toplanacak ve karar alacak” dedi.

Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa Finali’nin tekrar ertelenmesi üzerinden yapılan tartışmalara ilişkin konuşan Özbek, "Süper Kupa maçının ertelenmesi ile ilgili karar mekanizması TFF'dir. Galatasaray, Türk futboluna faydası olacak her türlü kararın arkasında olur" diye konuştu.

‘ALİ KOÇ’LA BULUŞMA’ KONUSU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la kendisi arasında geçmişte bir buluşmanın gündeme geldiği konusuna ilişkin de konuşan Özbek, "Ortak dost konusunu Ali Bey gündeme getirdi. 4-5 ay önce olmuş bir konu. Ortak tanıdığımız bir arkadaşımız, beni ziyaret etti. Ali Bey'in söylediğinden farklı olarak, kendisinin Türk futbolundaki gergin ortamın sonlanması için çağrıda bulundu. Ali Bey ile bu konuyu görüşebileceğimizi, kendi organize edeceği bir mekanda buluşabileceğimizi, gergin ortamın son bulması için bunu yapabileceğini söyledi. Ben ve Ali Bey, bu görüşmeyi kabul ettik. Ali Bey daha sonra bir açıklamaya istinaden görüşmeyi iptal etti. Türk sporundaki gerginliği görüşerek çözebilir miyim düşüncesindeydim. Rakibimizden bu görüşmenin iptali gündeme geldi” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’NİN LİGDEN ÇEKİLME İHTİMALİNE NE DEDİ?

Özbek, Fenerbahçe’nin olaylı Trabzonspor maçının ardından ligden çekilmeyi gündeme almasına ilişkin de konuştu. Özbek şunları söyledi:

"Ali Bey olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Bu ligden çekilme, Fenerbahçe'nin iç işidir. Galatasaray'ın geleneğinde rakiplerin iç işlerine karışmak gibi bir huyumuz yok. Fenerbahçe'nin genel kurulu, kendi arasında toplanacak ve karar alacak. Her ne kadar, geçmişte benzer söylemler yapıldıysa da, Fenerbahçe genel kurulunun kendileri için en iyi kararı alacaktır. Bundan eminim. Galatasaray olarak rakiplerin iç işleriyle ilgilenmemiz söz konusu değil"