Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği'ndeki görevinden istifa etti.

Fenerbahçe TV'ye konuşan Koç, “Dünkü olaylar tamamen organizeydi. Aslı sorumluya gelmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu. Olaylar başladı büyüdü. Hakemin geç kalması, tribünleri cesaretlendirdi. Bu maçın devam etmesi olacak iş değil. Halil Umut Meler, böyle bir maçı UEFA’da maç devam ettirse, lisansı iptal edilirdi. Ülkenin içinde olduğu konjonktür nedeniyle başka hakem de o maçı iptal edemezdi. Rakibimizin siyasi gücünü bürokratik gücünü biliyorsunuz. Meşale geliyor sahaya, düdük çalıp durdurmuyor. Devam ediyor, düdük çalıp faul veriyor. Bir şampiyonluğumuz daha zorbalıkla mı gidecekti. Aynı Denizli’de (2006’da) olduğu gibi. Aynı 2014’te otobüsün kurşunlanmasında olduğu gibi. Linç tehlikesine rağmen oyunu oynatanlar aynaya baksın” dedi.

Koç, "Bizim maçta her zaman polis olur. Polis yoktu dün statta. Arama da yokmuş maça girerken. Ne kadar üstleri arandı? Geçen sene taraflar iftar açmak için pet şişeyle geldiler ama polis sokmadı. Ama dün ne oldu? Bu organize bir olaydır. Kim organize ediyor, nasıl ediyor? Trabzon’a geçmiş olsun. Trabzon bizi çok iyi ağırladı. Ertuğrul Başkan’a oğlumu teslim ettim. Ne onunla ne yönetimiyle sıkıntım yok. (Oynanmayan Süper Kupa Finali) Riyad’da bizi suçlu yaptılar, burada da aynısını yapacaklar. Bu ligde Fenerbahçe’ye yer yok" ifadesini kullandı.

"OLAYI FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARA BAĞLAYACAKLARMIŞ"

Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Fenerbahçe ve Trabzonspor'a geçmiş olsun. Ancak üzülerek öğrendim, çalışmalar varmış. Yaşananları Fenerbahçeli futbolculara bağlayacaklarmış. İnşallah bu yanlışa girmezler. Bu yaşananlardan onlar da üzgün. Trabzonspor'a da olağanüstü baskı var, onlar bu işi nasıl ele alacak? Göreceğiz.

Yaşananlar olmasaydı, 2-0'dan 2-2'ye o maçı getirmek kolay olmazı. Ancak bunları konuşmayalım. Dün gecenin mağduru Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Futbolcular, kendilerini linçten korudular. Aileleri endişe yaşadı. Bir avuç güvenlik görevlimiz mağdur. Trabzon'da turuncu yelek giyen güvenlik güçlerine de teşekkür ederim. Büyük çaba sarf ettiler. En büyük mağdur Fenerbahçe taraftarıdır. Endişelenen, güvenliğimizden bilgisi olmayıp endişe eden taraftarlarımızdır.

Artık bu iş çığırından çıktı. Fenerbahçe'nin bu ülkede gördüğü muameleme kabul edilemez. Sporda yaşadıklarımız herkesin malumu. Bu örgüte duvar olan Fenerbahçe. Ne devletimiz, ne yetkililer aksiyon almıyor. TFF de bizim aksiyonlarımıza manevra yapıyor. Sadece bir futbolcu linç edilseydi ne yapacaktık? Kafamızı duvarlara vuracaktık. Bu son olsun diyoruz ama hiçbir zaman son olmuyor. Şiddeti normalleştiren bir ülke olmaya başladık! Televizyonlara balkıyorum, spor yazarlarını okuyorum... Yazıklar olsun! İsmail Hoca buz tutmasaymış... Futbol üzerinden topluma bir şey mi yapılıyor? Dünkü olay organizeydi.

"HAKEMLER ÇEKİNİYOR KARAR VERMEYE"

Hakemin dün hiçbir yaptırım uygulamaması, uyguladıklarında da çok geç kalması tribünleri cesaretlendirmeye başladı. Futbol nabzını biraz bilen insan işin nereye gideceğini bilir. Maçın devam etmesi olacak iş değil! Halil Umut Meler, UEFA'da böyle bir maçı devam ettirse, lisansı iptal olur. Denizli'deki maç da iptal edilmeliydi. Su savaşları dediğimiz maçta 19 polis yaralandı, o maç da iptal edilmeliydi. Dün akşam da iptal edilmeliydi. Belki yaşadığı travmadan dolayı psikolojisi yeterli değildi diyenler var ama şunu söyleyeyim, ülkemizin içinde bulunduğu durumda hiçbir hakem o maçı iptal edilemezdi. TFF'nin bu maç devam edemez demesi gerekirdi.

Rakibimizin gücünü herkes biliyor. Siyasi, bürokrasi vs. Hakemler çekiniyor karar vermeye! Dünkü maç 2-2 bitse mesela ne olacaktı? Sahaya meşale geliyor. Hakem dönüp meşaleyi görüyor. Düdük çalıp oyunu durdurmuyor, oyunu devam ettiriyor! Bir kez daha zorbalıkla bir şampiyonluğu daha mı elimizden alacaklardı!

Dünkü maçta polis yoktu! Yakınlarımızdan öğrendik maçtan önce arama yapılmamış. Bu organize bir olay! Otobüs kurşunlanması, Ali Sami Yen'deki su savaşları gibi... Trabzonspor'a da geçmiş olsun. Bizi çok iyi ağırladılar. Ertuğrul Başkan'a dün oğlumu teslim ettim. Maçtan önce gezdirdi. İnsan kavgalı insan ailesini teslim eder mi? Ancak bizi suçlu yapacaksanız, iş çığırından çıkacak. Riyad'daki gibi faturayı bize kesecekler. Devletimizle konuş, TFF ile konuş... Biz 2 Nisan'da olağanüstü genel kurula gidiyoruz. Allah'ın izniyle yapmamız gerekeni yapmalıyız. Kendi göbek bağımızı kesmeliyiz. Biraz önce Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettim.

"HERKES AKLINI BAŞINA ALMALI"

Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız devreye girdi. Ama iş onlara kalmadan, yerel yetkililere üzerine düşeni yapmalıydı.

Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz! Herkes aklını başına almalı! Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Yeter! Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti! Belki başka yerde yapacaklar! Bunu kim organize etti? Trabzonspor Yönetim Kurulu organize etmedi? Birileri etti! Neden polis yoktu, neden emniyet önlemi alınmadı?"