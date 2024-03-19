Bakan Tunç'un Trabzon-Fenerbahçe maçı sonundaki olaylara bakışı: Bunu siyasete alet etmek kötü niyeti gösterir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında, Trabzonspor taraftarlarının neden olduğu olaylar hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Bunu siyasete alet etmek bir kere hiç doğru değil. Bunu siyasete alet etmek bir kötü niyeti gösterir. Dolayısıyla ona da müsaade etmemek lazım. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Olaylarda 12 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu, soruşturma devam ediyor.

'SEÇİMDEN SONRA MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK...'

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Buna rağmen 'Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?' konusunu değerlendirdik. Bir taslak çalışmamız oluştu. Seçim sonrası Meclis'imizin takdirine sunacağız."

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig’in 30 hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşmıştı.

Fenerbahçe’nin 2-0 öne geçtiği maçta, Trabzonspor durumu 2-2’ye getirse de Sarı lacivertliler nöbetçi golcüsü Batshuayi ile karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Maç bitimi Trabzonspor taraftarı sahaya girdi ve Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı.

Dünya basınında da geniş yankı bulan skandal sonrası, sahaya atlayıp olay çıkaran 12 Trabzonspor taraftarının gözaltına alındığı bilgisi geçilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem