Murat Ongun'un Avukatlarına Tutuklama Talebi
Bu sabah gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.
Emniyette işlemleri tamamlanan Günel ve Akalın, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren Günel ve Akalın, daha sonra aynı suçlardan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.
Kaynak: ANKA
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