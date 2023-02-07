Muhabirin korkusu yüzüne yansıdı: TRT canlı yayınında bina çöktü

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin bilançosu her geçen dakika daha da ağırlaşıyor.

2921 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 921'e yükseldi. Sarsıntı nedeniyle 5 bin 606 bina yıkılırken, 12 bin 68 kişi de yaralandı.

EKİPLER CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

Ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla mücadelesini sürdürüyor. Çalışmalar sırasında ara ara yıkımlar da gerçekleşiyor.

CANLI YAYINDA BİNA ÇÖKTÜ

Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sırasında bir bina çöktü. Çökme anı TRT canlı yayınına yansırken, muhabirin korkusu yüzüne yansıdı.