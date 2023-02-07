Muhabirin korkusu yüzüne yansıdı: TRT canlı yayınında bina çöktü
10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla mücadele ediyor. TRT ekranlarında Malatya'daki arama kurtarma çalışmaları canlı yayınlandığı esnada bina çöktü. O anda muhabirin korkusu yüzüne yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin bilançosu her geçen dakika daha da ağırlaşıyor.
2921 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 921'e yükseldi. Sarsıntı nedeniyle 5 bin 606 bina yıkılırken, 12 bin 68 kişi de yaralandı.
EKİPLER CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR
Ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla mücadelesini sürdürüyor. Çalışmalar sırasında ara ara yıkımlar da gerçekleşiyor.
CANLI YAYINDA BİNA ÇÖKTÜ
Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sırasında bir bina çöktü. Çökme anı TRT canlı yayınına yansırken, muhabirin korkusu yüzüne yansıdı.
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