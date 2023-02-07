Fatma Şahin acı haberi verdi: 60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok

Gaziantep'teki son durumu Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Bütün kayalar yolları kapatmış durumda. Çok büyük bir sorun yaşanıyor. 60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok. Böyle bir felaket görmedik. Şehrin yarısından çoğu eve giremiyor" diyerek anlattı.

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Fatma Şahin acı haberi verdi: 60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. En az 10 kentte hasara yol açan depremlerin arından binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube yayınına konuk olarak kentteki son durumla ilgili bilgi aktardı.

"TAM BİR FELAKET"

"Büyük bir kâbus ve felaket yaşanıyor" diyen Şahin "Bütün kayalar yolları kapatmış durumda. Çok büyük bir sorun yaşanıyor. Şimdi yeni yeni toparlıyoruz. Yemek ve battaniyeleri hallettik. Yüzde 80’i felç olmuş durumda. İlçenin yarısından çoğu yok, tam bir felaket var." dedi.

"İLÇENİN YARISI YOK"

Şahin "60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok. Böyle bir felaket görmedik. Şehrin yarısından çoğu eve giremiyor. Bir milyon kişiye yakın… Bütün spor salonlarını, taziye evlerini, sosyal tesisleri açtık. Doğalgaz olmayınca ekmek bulmakta zorlanıyoruz. En acil ekmeğe ve battaniyeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

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