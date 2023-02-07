AKP'li Mehmet Metiner'den 'çaresiziz' diyen depremzede vatandaşa tepki çeken yanıt: Adıyaman'ımızı yeniden onaracak reisimiz var

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Adıyaman dahil 9 ili daha etkiledi. Sosyal medyada ise bazı vatandaşlar bulundukları yere yardımın ulaşmadığını anlatırken, AKP'li Mehmet Metiner'den ilginç bir paylaşım geldi.

"ADIYAMAN'IN ARKASINDA REİS VAR"

"Adiyaman yıkık,Adiyaman yalınız, Adiyaman üşüyor. Kahta da 48 vatandaşımızı an itibarıyla kayipetik." diyen bir vatandaşa AKP'li Metiner şöyle yanıt verdi:

"Adıyaman yalnız değil. Adıyaman’ın arkasında Reis var. Adıyaman Reis’in sevdalı olduğu bir şehirdir. Ölenleri geri getiremeyiz. Üzüntümüz sonsuz. Lakin Adıyaman’ımızı yeniden onaracak Reis’imiz var bizim teyzeminoğlu…"

Metiner'in bu paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.