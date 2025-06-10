Muğla’ya Bayram Akını! Araç Sayısı 246 Bini Geçti

Kurban Bayramı sonrası Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında il asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bayram süresince...

Muğla’ya Bayram Akını! Araç Sayısı 246 Bini Geçti
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Kurban Bayramı sonrası Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında il asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını ve tatillerini geçirmeleri için hem trafik güvenliği, hem de kamu düzeni açısından denetimlerin arttırılarak gereken önlemlerin alındığı vurgulandı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık yaptığı açıklamada; 5-9 Haziran 2025 tarihleri arasında kara yoluyla Muğla’ya toplam 246 bin 582 araç girişinin gerçekleştiğini açıkladı.

Yapılan denetimler ve alınan önlemler sayesinde bu yıl ölümlü kaza oranının geçen yıla oranla büyük ölçüde azaldığını belirten Valimiz Sayın Dr. İdris Akbıyık, "Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimler kapsamında, belirtilen tarihler arasında 94 bin 977 araç ve 25 bin 875 motosiklet trafik ekipleri tarafından kontrol edildi.

Kaynak: AA

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