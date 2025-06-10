Konya'da Alarm! Görenler Kapıları Kilitledi, Evlere Saklandı

Konya’nın Karapınar ilçesinde kovanı terk eden bal arıları büyük panik yarattı. Korkan esnaf tek tek dükkanlarını kapattı.

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Konya'da Alarm! Görenler Kapıları Kilitledi, Evlere Saklandı
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Konya’nın Karapınar ilçesinde oğul verdiği için kovanı terk eden bal arıları çarşıda bir esnafın tentesini sararken, çevrede panik yaşattı.

GÖREN PANİK OLDU

Bugün öğle saatlerinde ilçe merkezindeki eski hal dükkanlarının bulunduğu işlek alanda aniden ortaya çıkan arılar, vatandaşları ve esnafı tedirgin etti. Arıların yoğunluğu nedeniyle çevre esnafı dükkanlarının kapılarını kapattı.

Arılar bir esnafın dükkanının tentesini sardı. Kısa süreli panik ve bekleyiş yaşanırken, bir süre sonra özel koruyucu kıyafetleriyle arıların toplandığı dükkanın önüne gelen bir arıcı arıları bir kovan içerisine toplayarak götürdü.

Kaynak: İHA

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