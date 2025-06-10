Marketlerde 'Son Kullanma Tarihi' Denetimi

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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tarafından bir markette son tüketim tarihinin geçtiği tespit edilen 33 ürüne el konuldu.

DENETİM ARTTI

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde bir zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş 33 ürün tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden bu ürünlere el koyan ekipler, ürünlerin imhasını gerçekleştirdi. Denetimlerde ortaya çıkan ihmaller üzerine, ilgili işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, gıda güvenliği ve halk sağlığı konusunda taviz verilmeden çalışmaların sürdürüleceği vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan hiçbir işletmeye göz açtırmayacağız. Kurallara uymayan her kim olursa olsun, gerekli müdahaleyi kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: AA