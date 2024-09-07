Muğla'da Orman Yangını! Orman Yangını Yüzlerce Arı Kovanını Küle Döndürdü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında alevler yüzlerce arı kovanını küle döndürdü. Alevlerin arasında kalan yüzlerce arı kovanı küle dönerken, çiftlik evi de alevlere teslim oldu. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Muğla'da Orman Yangını! Orman Yangını Yüzlerce Arı Kovanını Küle Döndürdü

Muğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi'nde, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını 4 saati geride bıraktı.

Muğla'da Orman Yangını! Orman Yangını Yüzlerce Arı Kovanını Küle Döndürdü - Resim : 1

Yangında yüzlerce arı kovanı alevlere teslim olurken, bölgedeki arıcılar büyük üzüntü yaşadı.

Muğla'da Orman Yangını! Orman Yangını Yüzlerce Arı Kovanını Küle Döndürdü - Resim : 2

Orman içinde bulunan dağ çiftlik evi de alevlere teslim oldu.

Muğla'da Orman Yangını! Orman Yangını Yüzlerce Arı Kovanını Küle Döndürdü - Resim : 3

Yangın sırasında dumanların etkisiyle bölgeyi terk eden arıcı İsmail Tolga, "Biz sağım yapıyorduk, dumanlar yükseldi ve bölgeyi terk etmek zorunda kaldık. Yakınlarımın arı kovanları yandı, çok üzgünüz” dedi.

Muğla'da Orman Yangını! Orman Yangını Yüzlerce Arı Kovanını Küle Döndürdü - Resim : 4

Türkiye Yine Cayır Cayır! Üç Kentte Orman YangınıTürkiye Yine Cayır Cayır! Üç Kentte Orman YangınıGüncel

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar hem havadan hem de karadan devam ediyor.

Kaynak: İHA

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