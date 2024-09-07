Aydın'daki Kaza Aileyi Parçaladı: Sürücü Öldü, Eşi Yaralandı
Aydın’da kontrolden çıkan araba şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ölürken eşi de yaralandı.
Bekir Karaca (59) idaresindeki 35 ZLY 18 plakalı otomobil, Cumayanı Mahallesi Dibek mevkisinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan Karaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Eşi Ayşe Karaca (57) ise müdahalenin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bekir Karaca'nın cenazesi ise otopsi için hastane morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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