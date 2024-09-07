Adalet Bakan Tunç'tan Engin Polat Çıkışı: 'Suçsuz Olduğu Anlamına Gelmez'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul 2 No'lu Barosu'nun düzenlediği "2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni" sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın serbest bırakılmasıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Bir kişinin tutuklu yargılanması suçlu olduğu anlamına gelmeyeceği gibi, tutuksuz yargılanması da suçsuz olduğu anlamına gelmemektedir. Bırakalım yargı işini yapsın” diye konuştu.

"Yargıya parmak sallama polemiği"ne de değinen Tunç, "Yargının vesayetçi yargı zihniyetine sahip bir yargı sisteminin içinde bulunduğu durumu hep beraber yaşadık. Bugün yargımız her zamankinden daha bağımsız" dedi.

TEĞMENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kılıçlı yemin eden teğmenlerle ilgili de konuşan Tunç, "Siz yemin ettikten sonra yürürlükten kalkmış bir yemini tekrar yapmanız bir sorun oluşturur" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para aklama, bahis oyunlarında dolandırıcılık gibi 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanık tahliye edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itirazı reddedildi.

'BIRAKALIM YARGI İŞİNİ YAPSIN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Tunç, Dilan Polat ve Engin Polat’ın serbest bırakılmasıyla ilgili değerlendirme yaptı. Tunç, "Gerekli kararları verecek olan hakimlerdir. Bırakalım, yargı en doğru kararı verir ve toplum vicdanını da rahatlatır. Bu konuda yargıya güvenelim. Bir kişinin tutuklu yargılanması suçlu olmasına gelmeyeceği gibi, tutuksuz yargılanması da suçsuz olduğu anlamına gelmemektedir. Bırakalım yargı işini yapsın" diye konuştu.

'YARGIMIZ, HER ZAMANKİNDEN DAHA BAĞIMSIZ'

Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Ben yargıya parmak sallamadım, sana salladım. Senin gibi etkileyen, yargıyı arka planda zorda bırakan, baskı altında tutan hükümetin mensuplarına parmak salladım. O parmak benim parmağım değil, milletin parmağı. Dedim ki onun da yeri sandık. Siz sandığa gitmek zorunda kalacaksınız ve o gittiğimiz gün de Yargıtay daha kararını veremeden ülkenin başından gideceksiniz. Bu millet de sizden kurtulacak” sözleriyle ilgili de konuştu.

Yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu söyleyen Tunç, şunları söyledi:

"Yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu hep ifade ediyorum. Görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak yargılama yapanlara yönelik sözler sarf ederseniz tehlikeli bir durum ortaya çıkar. Bunun bir yaptırımı var. Burada sayın Özgür Özel'in kendi belediye başkanının, yargıya yönelik parmak sallamasına 'Onun yanındayız' demesi bir talihsizlik. Bunlar eski Türkiye manzaralarıdır. Buradan bir siyasi kazanç sağlamaya çalışanların boşuna bir beklenti içinde olduğunu söylemek istiyoruz. Milletin yargısını yıpratmayalım. Yargımızın yıpratılmasına da müsaade edemeyiz."

'YÜRÜRLÜKTEN KALKMIŞ BİR YEMİN, SORUN OLUŞTURUR'

Tunç, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden teğmenlerle ilgili de “Özellikle ordumuzun yıpratılmaması gerekiyor. Ordu çok badirelerden geçti, bizim göz bebeğimiz. Askeri yıpratacak davranışların doğru olmadığını Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Siz yemin ettikten sonra yürürlükten kalkmış bir yemini tekrar yapmanız bir sorun oluşturur. Gerekli incelemeler yapılacak” diye konuştu.