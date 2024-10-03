Muğla'da Mevlid-i Şerif Düzenlenecek

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde mevlid programı yapılacak

Muğla'da Mevlid-i Şerif Düzenlenecek

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirilecek.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada; “1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle camilerin imar ve ihyasında emeği geçip rahmet-i rahmana kavuşan hayırseverler, cemaatin geçmişleri ve vefat eden din görevlileri için Köyceğiz Müftülüğü Din Görevlileri ve Kur’an Kursu Öğreticilerinin okumuş oldukları Hatm-i Şeriflerin duasının da yapılacağı Mevlid-i Şerif programına tüm halkımızı bekliyoruz. Vefat eden din görevlilerimiz ve geçmişlerimizin ruhları şad olsun. Camilerimizin süsü olan cemaatimize ve hayatta olan din görevlilerimize sağlık, afiyet temenni eder; görevlerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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