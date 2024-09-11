Muğla’da Kaçak Baraka: Eklentileri ile Birlikte Yıkıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hazine arazisine yapılan kaçak yapı Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Araziye konulan minibüs kaldırıldı.

Muğla’da Kaçak Baraka: Eklentileri ile Birlikte Yıkıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi 434 ada 6 ve 7 parseldeki hazine arazisi üzerine kaçak baraka ve tuvalet gibi eklentileri yapıldı. Kaçak yapılara da yapı kayıt belgesi alındı. Ayrıca araziye eski bir minibüs konularak içerisine çeşitli malzemeler konuldu.

Muğla’da Kaçak Baraka: Eklentileri ile Birlikte Yıkıldı - Resim : 1

İhbarın ardından yapılan incelemeler sonunda yapı kayıt belgesi iptal edildi. Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediye ekipleri, bölgeye hareket etti. Ekipler, baraka ve eklentilerini yıktı. İçerisine çeşitli malzemeler konulan minibüs, vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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