Sahte Altınla Dolandırıcılık: 4 Kişi Tutuklandı

Bolu'da bir kuyumcuya sahte altın sattıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı

Sahte Altınla Dolandırıcılık: 4 Kişi Tutuklandı

Bolu’da faaliyet gösteren kuyumcu, iş yerine gelen kişinin getirdiği altınları 80 bin liraya satın aldı. Kuyumcu, daha sonra detaylı incelediği altınların sahte olduğunu belirleyerek polise ihbarda bulundu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, sahte altını bozduran şüphelinin F.E. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin içinde olduğu aracı Anadolu Otoyolu'nda durduran ekipler araç içinde bulunan F.E, M.B.E, Ö.E. ve İ.H.B'yi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda yaklaşık 100 bin lira ile sahte olduğu değerlendirilen altın zincir, bileklik, yarım ve tam altınlar ele geçirildi.

Şanlıurfa'dan Bolu'ya geldikleri öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: AA

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