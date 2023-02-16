Depremzedeler için toplanan yardımı sattığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Saatli Kule Caddesi'nde kendisini depremzede olarak tanıtan bir dükkan sahibinin yardım toplama merkezlerinden aldığı erzak, odun ve kıyafeti dükkanında sattığı ihbarını alan emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerin ardından belirlenen adrese dün gece Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli A.K.’ye ait iş yerinde yapılan aramada, depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Kaynak: ANKA