Muğla'da Çalılık Yangını

Yangın, Menteşe ilçesinin Kafaca Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle çalılık alanda çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılmak üzere inceleme başlatılırken, yangında 500 metrekarelik çalılık alanın yanı sıra 10 çam ağacı ve 3 zeytin ağacı da zarar gördü.

Kaynak: İHA