Sahte Altın Bozdurmaya Çalışanlara Suçüstü

Olay 20 Mart Perşembe günü meydana geldi. İlkadım ilçesinde bir kuyumcuya sahte 1 gramlık altın bozdurulmak istendi. Kuyumcunun altının sahte olduğunu fark etmesiyle şüpheliler iş yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında, polis kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucunda, 21 Mart Cuma günü A.S. (47) ve O.K. (57) adlı şüpheliler, İlkadım’da başka bir kuyumcuda sahte altın bozdurmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Üçüncü şüpheli İ.C.K. (33) ise yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 11 adet sahte 1 gramlık milli ziynet altını, 12 bin 780 TL nakit para, 300 Amerikan doları ve 72 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Üç şahıs hakkında 'paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA