Muğla'da 3 İlçede Yangın Alarmı: 2'si Kontrol Altında, Milas'ta Müdahale Sürüyor

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İlk yangın, Kavaklıdere ilçesine bağlı Kurucova Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Kavaklıdere'deki müdahale sürerken saat 17.00 sıralarında Milas ve Ortaca ilçelerinden de yangın ihbarları geldi.

Milas ilçesi Gürçamlar Mahallesi Kazıklı-Bozbük mevkisinde çıkan yangının, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana doğru ilerlediği belirtildi. Buradaki yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

ORTACA'DAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Ortaca ilçesi Gölbaşı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına da ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangınların ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda çok sayıda orman işçisi, itfaiye ekibi ve hava aracı bölgelere sevk edildi.

Havadan 2 helikopter, karadansa arazözler, itfaiye araçları ve su tankerleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

MİLAS'TA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Milas ilçesine bağlı Bozbük Mahallesi'nde de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri kontrol altına almak için havadan 8 uçak ve 10 helikopterle, karadansa 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 orman yangın işçisiyle müdahale sürüyor.

Kaynak: AA-ANKA