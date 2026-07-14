Muğla'da 3 İlçede Yangın Alarmı: 2'si Kontrol Altında, Milas'ta Müdahale Sürüyor

Muğla'nın Kavaklıdere, Milas ve Ortaca ilçelerinde peş peşe yangın haberleri geldi. Milas'taki yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana ilerlerken, Ortaca ve Kavaklıdere'deki yangın kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:
Muğla'da 3 İlçede Yangın Alarmı: 2'si Kontrol Altında, Milas'ta Müdahale Sürüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İlk yangın, Kavaklıdere ilçesine bağlı Kurucova Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Kavaklıdere'deki müdahale sürerken saat 17.00 sıralarında Milas ve Ortaca ilçelerinden de yangın ihbarları geldi.

Milas ilçesi Gürçamlar Mahallesi Kazıklı-Bozbük mevkisinde çıkan yangının, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana doğru ilerlediği belirtildi. Buradaki yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

ORTACA'DAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Ortaca ilçesi Gölbaşı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına da ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangınların ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda çok sayıda orman işçisi, itfaiye ekibi ve hava aracı bölgelere sevk edildi.

Muğla'da 3 İlçede Yangın Alarmı: 2'si Kontrol Altında, Milas'ta Müdahale Sürüyor - Resim : 1

Havadan 2 helikopter, karadansa arazözler, itfaiye araçları ve su tankerleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

MİLAS'TA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Milas ilçesine bağlı Bozbük Mahallesi'nde de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla'da 3 İlçede Yangın Alarmı: 2'si Kontrol Altında, Milas'ta Müdahale Sürüyor - Resim : 2

Alevleri kontrol altına almak için havadan 8 uçak ve 10 helikopterle, karadansa 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 orman yangın işçisiyle müdahale sürüyor.

Kaynak: AA-ANKA

Etiketler
Muğla Yangınlar
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ'yle Mücadele Mesajı: 'Yeni 15 Temmuzların Yaşanmaması İçin Çalışacağız' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ'yle Mücadele Mesajı
Bolu'da Ormanlara Girişler Yasaklandı: Abant İçin Özel Karar Bolu'da Ormanlara Girişler Yasaklandı, Abant İçin Özel Karar
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Haluk Levent'in Eski Şoföründen Çarpıcı İfade: 'Talimatlar WhatsApp'tan Geliyordu' Haluk Levent'in Eski Şoföründen Çarpıcı İfade: 'Talimatlar WhatsApp'tan Geliyordu'
İspanya Fransa'yı Devirdi, Final Biletini Kaptı İspanya Fransa'yı Devirdi, Final Biletini Kaptı
Gözaltına Alınan Eski Futbolcu Nihat Kahveci Serbest Bırakıldı: Eşinden İlk Açıklama Geldi Eski Futbolcu Nihat Kahveci Gözaltına Alındı
Soruşturma Dosyasına Giren Şok Fotoğraf: Haluk Levent Kumar Masasında Haluk Levent Kumar Masasında
En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Rakam Belli Oldu! Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Rakam Belli Oldu! Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda