Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ'yle Mücadele Mesajı: 'Yeni 15 Temmuzların Yaşanmaması İçin Çalışacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde verdiği mesajda, FETÖ'yle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ'yle Mücadele Mesajı: 'Yeni 15 Temmuzların Yaşanmaması İçin Çalışacağız'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı kapsamında düzenlenen 'Siyasi ve Hukuki Yönleriyle Onuncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu'na mesaj gönderdi. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma gönderdiği mesajda Erdoğan, 15 Temmuz kalkışmasının tüm yönleriyle ele alınmasının önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sempozyumda yapılacak değerlendirmelerin birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni etti. 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden 253 kişiyi rahmetle andığını belirten Erdoğan, gazilere de teşekkür ederek sağlıklı ve hayırlı ömürler diledi.

'HALKIN DİRENİŞİYLE PÜSKÜRTÜLDÜ'

Erdoğan mesajında, "'Hizmet' diyerek, 'himmet' diyerek, 'eğitim' diyerek milletimizin halisane duygularını 40 yıl boyunca istismar eden ihanet şebekesinin asıl niyeti, 15 Temmuz gecesi ortaya çıkmıştır" değerlendirmesinde bulundu. Darbe girişiminin milletin direnişiyle püskürtüldüğünü belirten Erdoğan, bunun Türkiye açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem FETÖ yapılanmasından arındığını hem de demokrasiyi güçlendirecek adımlar attığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin karar alma süreçlerini hızlandırdığını ve kriz yönetim kapasitesini artırdığını vurguladı.

'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ'

FETÖ'yle mücadelede geri adım atılmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan FETÖ 15 Temmuz
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