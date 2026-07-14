Bolu'da Ormanlara Girişler Yasaklandı: Abant İçin Özel Karar

Bolu Valiliği, artan yangın riski nedeniyle il genelindeki ormanlara girişleri 30 Eylül'e kadar yasakladı. Abant Gölü Milli Parkı'nda ise mangal kullanımına izin verilmeyecek.

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Bolu'da Ormanlara Girişler Yasaklandı: Abant İçin Özel Karar
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Bolu Valiliği, artan orman yangını riskine karşı il genelinde yeni tedbirler aldı. Alınan karar kapsamında 15 Temmuz ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, yasak kararının orman yangınlarının önlenmesi amacıyla uygulamaya konulduğu belirtildi.

Abant Gölü Milli Parkı içinse özel düzenlemeye gidildi. Buna göre parkta saat 10.00 ile 20.00 arasında yalnızca piknik tüpü kullanılarak piknik yapılmasına izin verilecek. Yetkililer, Abant Gölü Milli Parkı'nda mangal yakılmasının ise yasak olduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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