Müge Anlı'dan 'Narin Güran' Tepkisi: Bana Gelen Çok Bilgi Var Ama Açıklayamıyorum

Faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya çalıştığı programıyla tanınan Müge Anlı, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan ve dün 19 günün ardından cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili açıklamalar yaptı. Öldürüldüğü kesinleşen ve ölümüyle ilgili ailesi de dahil 24 kişinin gözaltına alındığı Narin için başsağlığı dileyen Müge Anlı, bu olayı yayın yasağı nedeniyle ele alamadığını belirtti.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının açılışında bugün yeni eğitim yılına başlayan öğrencilere başarı dileyen Müge Anlı, "Ne yazık ki bugün okula başlayamayan bir öğrencimiz var, 8 yaşındaki Narin. Nurlar içinde yatsın" diye konuştu.

'BU OLAYA NEDEN YAYIN YASAĞI GELİYOR?'

Yayın yasağı nedeniyle Narin cinayetini programında işleyemediğini vurgulayan Müge Anlı, "Benim dışımda kimse yayın yasağını dinlemedi. Ama yayın yapan arkadaşlarıma bir şey söylemiyorum. Bu haberlere neden yayın yasağı geliyor, onu konuşmak lazım" dedi.

Olayı yakından takip ettiğini söyleyen Müge Anlı, "Bana da gelen çok bilgi var ancak mahkeme kararı var. Açıklayamıyorum" ifadelerini kullandı. Daha önce başka bir olayı işlediği için kendisine dava açıldığını söyleyen Anlı, "Bana plaket verilmesi gerekirken yasak yüzünden dava açıldı. O yüzden dikkat ediyorum" şeklinde konuştu.